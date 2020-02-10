شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب فوق الدعم الأولي– تحليل - 10-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الأولي المستقر عند 950.00 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة.

نتوقع بحال تجميع السعر لعزم إيجابي جديد, تشكيله لموجه صاعدة قوية ليضغط من خلالها على الحاجز المتمركز عند 1025.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو المقاومة الممتدة نحو 1061.00 لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد