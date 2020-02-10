شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضطر للتذبذب الجانبي المؤقت-تحليل - 10-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج باستئناف الهجوم السلبي ليتأثر بتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره حول 141.00 وليضطر بذلك لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق.

ما يجب التذكير به, إلى أن ثبات التداولات بشكل عام دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 144.50 يؤكد استسلام التداولات لسيطرة الميل الهابط, وليدعونا ذلك لانتظار هبوط السعر دون المتوسط المتحرك 55 ليسهل ذلك محاولة وصوله نحو 140.25 و 139.35 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.90 و 140.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط