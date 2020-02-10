شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضطر للتذبذب الجانبي المؤقت-تحليل - 10-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج باستئناف الهجوم السلبي ليتأثر بتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره حول 141.00 وليضطر بذلك لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق.
ما يجب التذكير به, إلى أن ثبات التداولات بشكل عام دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 144.50 يؤكد استسلام التداولات لسيطرة الميل الهابط, وليدعونا ذلك لانتظار هبوط السعر دون المتوسط المتحرك 55 ليسهل ذلك محاولة وصوله نحو 140.25 و 139.35 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.90 و 140.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يضطر للتذبذب الجانبي المؤقت-تحليل - 10-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.