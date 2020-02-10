شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يمهد لهبوط جديد- تحليل - 10-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة دون مستوى 120.30 معبرا بذلك عن استعداده لاستئناف الهجوم السلبي والمتوقع سابقا, كذلك تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي الإضافي يشكل عامل أساسي لتأكيد السلبية لنبقى بانتظار ملامسة السعر قريبا لمستوى 119.35 وصولا نحو 118.60 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.75 و 119.35 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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