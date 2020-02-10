شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل المخاوف التجارية بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ "البريكست" فعليا فى 31 كانون الثاني/يناير الماضي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2871$ الأدنى منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2894$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2909$.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية عقب بيانات قوية عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" نسبة 2.4% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،و بأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي ،بفعل تصاعد المخاوف حول العلاقات التجارية بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي.

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يتداول مؤشر الدولار يوم الاثنين قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.72 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

وبخلاف صعود الدولار الأمريكي، ضغط على مستويات الجنيه الإسترليني مؤخرا، تصاعد المخاوف بشأن الإطار الزمني للمفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا فى 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، وبداية المرحلة الانتقالية التي تنتهي فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وضع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" شروطا صارمة للمفاوضات حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ،الأمر الذي أثار مخاوف صعوبة التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا فقط.

ودعت المفوضية الأوروبية الحكومة البريطانية لتمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر القادم ،غير أن طلبها قوبل بالرفض من حكومة جونسون ،خاصة بعد تمرير قانون عبر البرلمان البريطاني يتعلق بهذا الأمر.