شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد لأسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في شهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ التاسع من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 30 من كانون الأول/ديسمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 11 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر للمعادن في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.34% لتتداول حالياً عند 972.63$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 969.38$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 967.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 98.61 مقارنة بالافتتاحية عند 98.70.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي عكست تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.5% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية نمو 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعادة فتح المصانع والموانئ في الصين باستثناء مقاطعة هوي التي انتشر بها فيروس كورونا والذي أودى بحياة 900 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان، وذلك عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية التي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة، ومن المحتمل أن يظل عدد كبير من أماكن العمل والمدارس مغلقة وأن العديد من الموظفين سيعملون من منازلهم.