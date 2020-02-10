شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجي التجاري" يتحول لتكبد خسائر بـ 15مليون دينار خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للمصرف الخليجي التجاري، عن التحول لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلن المصرف في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسارة- عائدة لمساهمي المجموعة- بقيمة 14.9 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 658.8 ألف دينار خلال العام 2018.

وتأثرت أرباح العام 2019 بشكل رئيسي بتسجيل خسارة بمخصص الانخفاض في القيمة بلغت 20.4 مليون دينار بحريني، مُقارنة بخسارة في مخصص الانخفاض في القيمة بلغت 6.3 مليون دينار بحريني خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي خسارة بلغت 5.2 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.