شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع أرباح "زين البحرين" للتراجع 2% في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة زين البحرين، المعلنة اليوم الإثنين، عن الانخفاض في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 2% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 1.454 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.489 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ويعود التراجع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات إلى 17.1 مليون دينار مُقابل إيرادات بلغت 17.5 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.
وفي المُقابل، ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الرابع بنسبة 16% لتصل إلى 1.7 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.5 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.
وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 5.3 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.2 مليون دينار خلال العام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 2%.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 3.8 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الإيرادات يدفع أرباح "زين البحرين" للتراجع 2% في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.