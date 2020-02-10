شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع أرباح "زين البحرين" للتراجع 2% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة زين البحرين، المعلنة اليوم الإثنين، عن الانخفاض في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 2% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 1.454 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.489 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات إلى 17.1 مليون دينار مُقابل إيرادات بلغت 17.5 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

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وفي المُقابل، ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الرابع بنسبة 16% لتصل إلى 1.7 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.5 مليون دينار للربع المُماثل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 5.3 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.2 مليون دينار خلال العام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 2%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 3.8 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.