شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المؤسسة المصرفية" تتراجع 23% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للمؤسسة العربية المصرفية، المعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 23% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 33 مليون دولار، مُقابل صافي أرباح بلغ 43 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى التغیرات في مستویات مخصصات الدیون المتعثرة والمصاریف المرتبطة بشكل خاص مع الاستثمارات والتضخم.

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هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 194 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 202 مليون دولار خلال العام 2018.

وارتفعت المصروفات التشغیلیة 524 ملیون دولار أمریكي، بارتفاع مقداره 50 ملیون دولار أمریكي مقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب المواصلة بالاستثمار في رحلة التحول الرقمي للمجموعة والمبادرات الاستراتیجیة إلى جانب التضخم، وعلى أساس معدل فقد ارتفعت المصروفات التشغیلیة بنسبة 4% عن العام السابق.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 161 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 159 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.