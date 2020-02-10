شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "أسواق العثيم" 33% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 33% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 142.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 106.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 160.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 151.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى نمو المبيعات بنسبة 8.11%، بالإضافة إلى تسجيل مخصص لهبوط القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات بمبلغ 38.71 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع إلى 2.1 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 1.9 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 344.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 302.6 مليون ريال في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 202.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 195.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.