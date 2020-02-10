شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.64 % والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.35 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 0.64 % إلى 54.12 دولارًا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.31 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 0.62 % إلى 50.01 دولارًا أمريكيًا.