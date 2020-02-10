شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تطلق لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية (المنتهية بــ "sa" أو بــ "السعودية")؛ وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أساسية في سبيل تبني نموذج وكلاء التسجيل (Registry-Registrar Model) الذي يعد أحد أهم الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، والذي يتيح تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية من قبل وكلاء معتمدين في من القطاع الخاص.

وشملت التعديلات استبدال المادة المتعلقة بالاعتراضات بمادة تتعلق بتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، وإضافة مادة تتعلق بالتعامل مع الشكاوى، وعدد من الإضافات والتحسينات التي تسهم في تحقيق أعلى مستوى من العدل والأمان والموثوقية والانتشار في تنظيم عمليات تسجيل لأسماء النطاقات السعودية و بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية والتي من أبرزها تبني وكلاء التسجيل.

كما وقد نصت اللائحة الجديدة على ضرورة التزام المسجل بالتغييرات التي تطرأ على لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية والقواعد والضوابط والإجراءات المنبثقة منها.

ونوَّهت الهيئة على أن هذه التغييرات حسب ما ورد في اللائحة تبدأ في السريان بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لمعلومات الشبكة (www.nic.sa)، ويعد استمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولا منه للتغييرات التي طرأت على اللائحة.