شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: 45 ألف متجر إلكتروني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي في التعدين والسياحة والترفيه

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي إن المملكة تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة، وهنالك الكثير من القطاعات التي أتيحت للمستثمرين كالتعدين، السياحة، الترفيه، الرياضة وغيرها مايجعل المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.

وأضاف خلال قمة قادة قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020، "نمت التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل ملحوظ مؤخراً - حيث يتوفر في السوق السعودي أكثر من 80 مليار ريال في مجال الخدمات والمنتجات و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية".

وانطلقت اليوم قمة قادة قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020 برعاية هوية استثمر في السعودية بالعاصمة الرياض. على مدى يومين تجمع القمة 1500 من قادة قطاع التجزئة، تحت شعار "مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك.. الازدهار في بيئة متغيرة".