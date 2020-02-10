شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات بسبب النتائج القوية لسهم "العربية للطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحاً 17.71 نقطة ليصل إلى مستوى 2770.12 نقطة، مدفوعاً بصعود 5 قطاعات على رأسها النقل لصعود سهم الشركة العربية للطيران.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 78.4 مليون سهم محققة ما قيمته 108.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1388 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 13 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.29%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 6.04%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.83%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 25 مليون ورقة بقيمة 39.7 مليون درهم.

وجاء تصدر سهم الشركة العربية للطيران القائمة الخضراء، بعد إعلانها عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت الشركة أرباحاً صافية قياسية قدرها مليار درهم بزيادة نسبتها 80% مقارنة بعام 2018، وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15% لتبلغ 4.75 مليار درهم مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018.

وجاءت النتائج المالية القوية خلال السنة المالية 2019 مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة، حيث قدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 12 مليون كمسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربي المتحدة والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10% في عدد المسافرين مقارنة بعدد المسافرين في العام الماضى والبالغ 11 مليون مسافر، وارتفع معدل إشغال المقاعد-نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة- للسنة المالية 2019 بنسبة 2% ليبلغ 83%.