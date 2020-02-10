الاقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه اليوم الاثنين.. ويسجل 15.69 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعه لليوم الثانى على التوالى فى عدد من البنوك العاملة في مصر، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع مقارنة بأسعاره أمس الأحد، فيما شهد انخفاضا أيضا في بنك أبو ظبى الإسلامي ليسجل اليوم 15.71 للشراء، و15.81 جنيه للبيع بعد ان كان سعره أمس 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وسجل أيضا في البنك التجاري الدولي 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة قرش، 15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى..

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.81 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.81 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع مقابل.

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ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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