شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي: القناة للسكر المصرية تبدأ الإنتاج 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر المصرية اليوم الاثنين، إن الشركة ستنتج 400 ألف طن من السكر الأبيض عندما تبدأ الإنتاج في موسم 2021.
وأبلغ إسلام سالم الصحفيين على هامش مناسبة للصناعة في دبي أن مصنع الشركة سينتهي تشييده هذا العام، وسيصل المشروع إلى طاقته الكاملة البالغة 900 ألف طن في 2023.
وقال سالم إن المشروع البالغ تكلفته نحو مليار دولار سيغلق شرحية التمويل الثانية له خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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