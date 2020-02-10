شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن معدل التضخم الشهرى عن شهر يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما أوضح جهاز الإحصاء أن قسم الطعـام والمشـروبــات ارتفع قدره (2.1%) وتأتى التغــيرات نتيجــة للآتــى: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3% بسبـب إرتفاع أسعـــار مجموعة الدجاج بنسبة 11.7%، و مجموعة البط بنسبة (2.6%). إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.0%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الطماطم بنسبة (21.3%)، و مجموعة الباذنـجان بنسبة (19.2%). إرتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%) بسبـب إرتفاع أسعـــار مجموعة المياه الغازية بنسبة (0.9%). إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة (0.6%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة (4.5%). إنخفاض أسعار مجموعة الفاكهه بنسبة (- 1.8%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة اليوسفى بنسبة (- 14.7%)، ومجموعة الموز بنسبة (- 5.6%). إنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (- 0.2 بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (- 0.7%)، ومجموعة الخل بنسبة (-0.5%). 2- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%). 3- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.6%)، ومجموعة خدمات المستشــفيات بنسبة (0.1%). 4- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%). 5- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%). 6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%). 7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.7%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019): ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019): سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدرة (1.1%) وتأتى التغيرات نتيجة للآتي: · إرتفــاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.0%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (10.3%)، ومجموعة الموز بنسبة (27.5%). · إرتفــاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.1%) بسبب إرتفــاع أسعار الطماطم بنسبة (7.6%)، البامية بنسبة (53.8%)، البصل بنسبة (11.5%). Advertisements · إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.5%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت صالحة للأكل بنسبة (8.3%)، مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (3.2%). · إرتفــاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.3%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة (2.1%)، مجموعة أسماك مجمده بنسبة (5.6%). · إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.9%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية بنسبة (4.8%). · إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-8.1%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة الأرز بنسبة (-20.9%). · إنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-6.9%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (-12.0%). ·إنخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-6.7%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة السكر بنسبة (-8.6%). 2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (1.9%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.9%). 3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (4.4%) بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة (5.5%)، الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.6%)، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (4.5%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (9.4%). 4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (6.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعليبنسبة (1.5%) , مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (1.7%), مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.5%), مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.7%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (20.7%). 5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (2.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (2.4%), مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (3.1%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%), مجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (2.1%). 6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 11.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 14.4%، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (7.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%). 7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (15.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.4%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (19.3%). 8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (1.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%). 9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (13.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (18.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.5%). 10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 29.3%، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة 27.5%. 11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.4%). 12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره 4.6% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 4.1%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة فى مكان أخر بنسبة 12.2%.

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