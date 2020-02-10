النقد الدولي: الدول الخليجية تسير على الطريق الصحيح.. وتحتاج إلى إصلاحات أسرع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الدول الخليجية تسير على الطريق الصحيح في إصلاحاتها.
وحذر الصندوق في الوقت نفسه من أن هذه الإصلاحات يجب أن تطبق بسرعة أكبر، إضافة إلى أهمية خفض الدولة لإنفاقها وإقرار أنظمة مالية أكثر تشديدا، بحسب "العربية".
وحذر أيضا من استنفاد الثروة المالية للدول الخليجية خلال 15 عاما إن لم تقم بإصلاحات هيكلية مالية سريعة لتفادي ذلك.
وأكد التقرير أن الدول الخليجية بدأت منذ فترة إصلاحات هامة للتقليل من اعتمادها على النفط في مواردها، ولكن تلك الإصلاحات ليست كافية.
وأشار التقرير إلى أن الدول الخليجية الست تمثل خمس إنتاج النفط العالمي مازال اعتمادها على النفط يصل في أحسن الحالات إلى 70%.
وذكر التقرير أن انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 ألحق ضررا ماليا كبيرا بهذه الدول فاضطرت إلى الاقتراض لتغطية العجز في ميزانياتها.
وقدر الصندوق خسارة الدول الخليجية نتيجة لهبوط أسعار النفط بـ 300 مليار دولار حتى العام 2018.
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