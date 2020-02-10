شكرا لقرائتكم خبر عن "بدجت" السعودية: ارتفاع عقود السيارات قصيرة الأجل صعد بالأرباح السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة بدجت السعودية، فواز دانش، إن نمو الأرباح خلال العام الماضي جاء مدعوماً بنمو حركة تشغيل السيارات قصيرة الأجل وزيادة الطلب على السيارات المستعملة.

ولفت خلال اتصال هاتفي مع "سي إن بي سي عربية" إلى أن حجم العقود قصيرة الأجل يمثل نحو 30% من إجمالي عقود الشركة بنهاية العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة أمس الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 5.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 178.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 182.6 مليون ريال في العام 2018.