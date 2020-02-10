شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة تداولات شقق التمليك بالكويت تهبط 31% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت تداولات شقق التمليك بدولة الكويت خلال عام 2019 بنسبة 31 %، إذ بلغت قيمة تلك التداولات 50 مليون دينار، مقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه التداولات 73 مليون دينار.

واستحوذت تداولات شقق التمليك خلال العام الماضي على ما نسبته 1.4% من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 3.4 مليارات دينار.

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واستحوذ ذلك القطاع على ما نسبته 2% من إجمالي تداولات القطاع العقاري في 2018، البالغة آنذاك 3.6 مليارات دينار، بحسب صحيفة "الجريدة".

ويرجع انخفاض تداولات قطاع شقق التمليك إلى أسباب عديدة، من أبرزها انخفاض تداولات القطاع العقاري عموماً، مما أثر على قيمة تداولات الشقق، إضافة إلى أن قطاع الشقق لا يزال يفتقد الجاذبية ويعاني العديد من المشاكل.

ويعتبر قطاع شقق التمليك من القطاعات غير المرغوبة للسكن في الكويت، عكس باقي دول العالم، لعدة عوامل منها العادات والثقافة المجتمعية، التي تفضل السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي، فبالتالي نجد انخفاض الإقبال عليه من المواطنين الراغبين في السكن.