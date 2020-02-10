شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" تشيد بوضع البنوك الكويتية.. وتمنحها نظرة مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث لها إن البنوك الكويتية تتمتع بقدرات تمويلية صلبة وتراكم مخصصات تدعم ميزانياتها.

وصنّفت الوكالة قطاع البنوك الكويتي عند +AA/A-1 ضمن تقييماتها مخاطر الصناعة المصرفية ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب صحيفة "القبس".

وقالت الوكالة ان نقاط القوة لمخاطر قطاع المصارف في الكويت تكمن في المتانة المالية للحكومة والاحتياطيات الخارجية،

ولفتت إلى أن نقاط الضعف فتكمن في ارتفاع معدل الاقراض في قطاع العقارات التجارية، والتعرّضات الكبيرة للافراد والتخلّف عن سداد ديون.

Advertisements

وترى الوكالة أن اتجاه المخاطر الاقتصادية في الكويت مستقر، ولا تزال جودة اصول البنوك الكويتية قوية، متوقعا ضغطاً محدوداً على خسائر الائتمان، الا ان تراكم مخصّصات البنوك يجب ان يساعد على الاستجابة لأي تدهور غير متوقّع.

وعلى مستوى القطاع المصرفي بالدولة، طلب بنك الكويت المركزي مؤخرا من البنوك إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، "خط متصل"، على أن يكون تأسيسها بحد أقصى في يونيو المقبل.

وطلب "المركزي" من البنوك إنشاء إدارة متخصصة في التحول الرقمي والابتكار، يخصص لها كل الأدوات اللازمة لأداء مهامها. محدداً الموعد النهائي لتأسيسها في 20 يونيو المقبل.

يذكر أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لاستمرار رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم.