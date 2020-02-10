شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يخفّض هيكل أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك الكويت المركزي أمس الأحد خفض هيكل أسعار الفائدة لأدوات إدارة السيولة.

وبموجب القرار يتراجع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف باسم "الريبو" مع البنوك بنسبة ربع نقطة مئوية، وتنخفض الفائدة على ودائع البنوك لدى "المركزي"بنسبة نصف نقطة مئوية، بحسب صحيفة "القبس".

والقرار خطوة جديدة تكرس نجاحات "المركزي" في إدارته الحصيفة للسياسة النقدية، والتي حافظت على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لتقلبات أسعار الفائدة التي قادها الفدرالي الأميركي في السنوات الماضية.

Advertisements

ومن أهم المحفزات التي دفعت "المركزي" نحو هذه خطوة كان تحقيق الهامش المريح للدينار الكويتي، مقارنة بالدولار كوعاء مجز للمدخرات المحلية.

يذكر أن قرار "المركزي" يخفض أسعار "الريبو" من 2.25% إلى 2% في الليلة الواحدة، ومن 2ّ25% إلى 2.25% للأسبوع، ومن 3% إلى 2.75% للشهر.