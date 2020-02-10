شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع تراجع المخاوف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي الفيروس التاجي في الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1570.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولار.