شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقدم 43 مليار دولار للشركات المساهمة في مكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك المركزي الصيني، أمس الأحد، أنه سيضخ أموالاً بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)؛ لمساعدة الشركات التي تسهم بمكافحة فيروس كورونا المستجد.وقال :إن الدفعة الأولى من هذه المنح المخصصة لإعادة التسليف ستقدّم اليوم الاثنين.

وأعلن المصرف المركزي أيضاً أنه سيضخ 1,2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الأسواق المالية. (أ ف ب)

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