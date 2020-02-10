مجلس الأعمال الإماراتي الإثيوبي يعتمد خطته لتسهيل ودعم الاستثمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



عقد مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي اجتماعاً مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث خطط تسهيل الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا، والعمل على تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي.

وتشمل مهام المجلس تحديد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين في إثيوبيا، ومناقشة التحديات التي تواجهها الشركات الإماراتية، والترويج للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات، وتحفيز الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص.

وحضر اجتماع المجلس الأخير ممثلون عن السفارة الإماراتية في أديس أبابا، وطيران الإمارات وغرفة دبي والبنك الوطني وبنك التجارة والتنمية وبنك «هيبرت» بالإضافة إلى بنك «زيمين» ولجنة الاستثمار في إثيوبيا، وهي الجهات العضوة في اللجنة التنفيذية للمجلس. كما حضر الاجتماع ممثلون عن القطاع الخاص في إثيوبيا والشركات الإماراتية العاملة في البلاد.

وراجع المشاركون في الاجتماع نشاطات وإنجازات المجلس خلال السنة الماضية والتي شملت مساعدة الشركات الإماراتية على تأسيس تواجد وفروع لها في إثيوبيا، ومساعدة الشركات على عقد لقاءات أعمال تفاعلية، وتعريفهم ببيئة الأعمال ومتطلباتها والفرص الاستثمارية المتاحة.

وحدد المشاركون في الاجتماع التوصيات التي ينبغي اعتمادها لتفعيل دور ومساهمة المجلس في تحفيز التعاون الثنائي خلال 2020 والتي شملت وضع خطة استراتيجية متكاملة، وإعداد دليل استثماري، وتحديد المعوقات المتوقعة للتجارة، واستضافة منتديات اقتصادية وتأسيس منصة رقمية للتواصل بين التجار.