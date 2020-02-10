1500 مشارك في «قمة ميلكن - أبوظبي» 11 و12 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستضيف أبوظبي أكثر من 150 خبيراً من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والقطاعات غير الربحية من حول العالم لحضور قمة معهد ميلكن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مناقشة التحديات الأكثر أهمية في العالم ووضع حلول بشأنها. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 1500 قائد من مختلف الصناعات والقطاعات بالقمة التي تعقد يومي 11 و12 فبراير/‏ شباط الجاري.

وسيناقش المتحدثون رفيعو المستوى موضوعات بارزة مثل الطاقة المتجددة، وسيادة النزعة الاستهلاكية في العصر الحديث، ومستقبل الأعمال المصرفية، والتقارب الكبير بين التكنولوجيا والأمن القومي، وتطوير القوى العاملة، والاستثمار في المشاريع.

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ومن بين المتحدثين مريم المهيري، وزيرة الأمن الغذائي، ومحمد الشايع، الرئيس التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، وخالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبول ريان، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، ودينا باول مكروميك، الشريكة في جولدمان ساكس والنائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي، وريموند داليو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار - بريدجووتر أسوشيتس، وآدم بولر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وشين باركر، رئيس مؤسسة باركر.

وقال خليفة بن بطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كي بي بي أو، إحدى الشركات الاستثمارية التي تشرف على القمة بأبوظبي: «تتعهد مجموعة (كي بي بي أو) بالعمل على النمو المستدام وإتاحة الفرص الجديدة في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسرنا مشاركة (ميلكن) في إقامة هذه الفعالية بأبوظبي، وتماشياً مع شعارنا في دولة الإمارات لهذا العام 2020 - عام الاستعداد للخمسين - نتمنى أن تساعد المناقشات التي ستجرى في هذه القمة على صياغة الخمسين عاماً القادمة في دولتنا والمنطقة».

وقالت كاتي أورايلي، المدير التنفيذي لمعهد «ميلكن لتطوير الأعمال والبرامج»: «نشكر مجموعة (كي بي بي أو) على دعمها لنا».