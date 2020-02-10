552 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”



بلغت أرباح بنك الفجيرة الوطني 552.2 مليون درهم خلال عام 2019، متراجعة 10% من 615.3 مليون في 2018، في حين ارتفع إجمالي الدخل الشامل للبنك 4.5% إلى 611.5 مليون درهم، وذلك نتيجة التحسن في الاستثمارات التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بمبلغ 59.3 مليون درهم في عام 2019.

أوصى مجلس إدارة البنك، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (10 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس المال عن عام 2019.

ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 3.4%، حيث كانت 26.2 مليار درهم في نهاية عام 2018، لتصل إلى 27.1 مليار درهم في عام 2019.

كما ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 1.24% من 2.7 مليار درهم، إلى 3.4 مليار درهم.

ونمت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4.8% لتصل إلى 31.9 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 30.5 مليار درهم بنهاية عام 2018. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.6% ليصل إلى 42.8 مليار درهم، حيث كان 39.8 مليار درهم.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «يسر مجلس الإدارة أن يشيد بالأداء المرن والسيولة القوية وكفاية رأس المال القوي، والعائدات المجزية التي تم تحقيقها هذا العام، في مواجهة البيئة التشغيلية الصعبة، مؤكداً أن أعمالنا الرئيسية وقوة الميزانية العمومية، ومنصة التشغيل المرنة تؤمن الأساس لتقدمنا المستقبلي، وتضع بنك الفجيرة الوطني في موقع جيد يؤهله للتعامل مع البيئة الاقتصادية والتنظيمية المتغيرة بسرعة».

وأضاف: «مجلس الإدارة يثق بفرص المجموعة مع انتقالنا إلى عام 2020، من خلال استراتيجية واضحة لدعم الأعمال ذات الجودة العالية ودعم عملائنا، وكذلك الحفاظ على التركيز على النتائج المستدامة على المدى الطويل والحفاظ على الاستقرار المالي للمجموعة».