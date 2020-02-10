الاقتصاد

نتائج الشركات هذا الأسبوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

أليرجان، سي إن إيه فاينانشال، دا فيتا، مولينا هيلث كير، دايموند أوفشور، بروكفيلد بارتنرز، ليوز كيمبر

الثلاثاء

أندر آرمور، أوتو نيشن، فيرتشو فاينانشال، ديملر، جوود يير تاير، يو إس فوودز، هيلتون، هاسبرو، ليفت، ويسترن يونيون، إن سي آر.

الأربعاء

Advertisements

سوفت بانك، سيسكو سيستمز، أبلايد ماتيريالز، تريد ويب، باريك جولد، صان باور، تريب أدفايزر، تيفا فارما

الخميس

بيبسي كو، كرافت، فيديلتي، إيه أي جي، إن فيديا، إكسبيديا، نستله، باركليز، علي بابا، إيرباص

الجمعة

أسترا زينيكا، نيو ويل براندز، إم جي إم جروث، يانديكس

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج الشركات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا