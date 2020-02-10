نتائج الشركات هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

أليرجان، سي إن إيه فاينانشال، دا فيتا، مولينا هيلث كير، دايموند أوفشور، بروكفيلد بارتنرز، ليوز كيمبر

الثلاثاء

أندر آرمور، أوتو نيشن، فيرتشو فاينانشال، ديملر، جوود يير تاير، يو إس فوودز، هيلتون، هاسبرو، ليفت، ويسترن يونيون، إن سي آر.

الأربعاء

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سوفت بانك، سيسكو سيستمز، أبلايد ماتيريالز، تريد ويب، باريك جولد، صان باور، تريب أدفايزر، تيفا فارما

الخميس

بيبسي كو، كرافت، فيديلتي، إيه أي جي، إن فيديا، إكسبيديا، نستله، باركليز، علي بابا، إيرباص

الجمعة

أسترا زينيكا، نيو ويل براندز، إم جي إم جروث، يانديكس

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة