شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تُوقّع عقداً بـ 88 مليوناً مع «بي بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
وقعت مجموعة ترايستار، التي تتّخذ من دبي مقراً لها، عقداً مع شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) لتقديم خدماتِ شحنِ الغاز الطبيعي المُسال بقيمة 24 مليون دولار (88 مليون درهم). وتأتي الاتفاقيّة في أعقاب إضافة «ترايستار» في دبي أول ناقلة للغاز الطبيعي المُسال إلى أسطول الشحن البحري التابع لها وتحمل الناقلة اسم «ترايستارروبي». تغطي الاتفاقيّة مجموعةً متنوعةً من خدمات شحن الغاز الطبيعيّ المُسال.
وتنضم ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ترايستارروبي»، المعروفة سابقاً باسم «بريتيش روبي»، إلى أسطول ترايستار المكون من 30 ناقلة عابرة للمحيطات. وتم بناء الناقلة من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في عام 2008، وتتمتّع بسعة 155,000 متر مكعب لشحن البضائع.
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