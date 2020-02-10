شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في فلوريدا ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في جامعة ديلاوير، وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.80، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.56، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 109.88، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.75.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 524 مليار ين مقابل 1,437 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى فائض 465 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1,715 مليار ين مقابل 1,795 مليار ين، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى فائض 1,677 مليار ين، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.8% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 1.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في وقت لاحق اليوم خطاباً تحت عنوان "تمكين المصارف المجتمعية" في مؤتمر جمعية المصرفيين الأمريكيين لمصارف المجتمع في فلوريدا، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في جامعة ديلاوير.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، حيث من المرتقب أن يدلي باول غداً الثلاثاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي بعد غد الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.