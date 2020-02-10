شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف خام نيمكس الارتداد من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2019 للجلسة الثانية في خمسة جلسات وارتداد خام برنت من الأدنى له منذ الثاني من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 11 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لعودة المصانع والمدارس الصينية اليوم الاثنين عقب عطلة رأس السنة القمرية التي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.32% لتتداول عند مستويات 50.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.12$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 50.32$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.37% لتتداول عند 54.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة هابطة بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي عند 54.47$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.07% إلى 98.63 مقارنة بالافتتاحية عند 98.70، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 98.68.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي عكست تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.5% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية نمو 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعادة فتح المصانع والموانئ في الصين باستثناء مقاطعة هوي التي انتشر بها فيروس كورونا والذي أودى بحياة 900 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان، وذلك عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية التي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة، ومن المحتمل أن يظل عدد كبير من أماكن العمل والمدارس مغلقة وأن العديد من الموظفين سيعملون من منازلهم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن لا يوجد في الوقت الراهن علامات على تراجع الطلب الصيني على النفط في روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، بينما لا يزال هناك مخاوف حيال انتشار فيروس كورونا في الصين، ما يدعم التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط ما بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك صرح أيضا الأسبوع الماضي بأن بلاده ستتخذ قراراها بالتوسع في خفض الإنتاج النفطي من عدمه خلال هذا الأسبوع وذلك قبل أن تعلم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالقرار، ونود الإشارة، لكون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا قاموا بالتوسع في خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل إلى 1.7 مليون برميل يومياً في اجتماعهم الأخير في كانون الأول/ديسمبر وذلك حتى آذار/مارس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الماضي لمستوى قياسي جديد إلى 13 مليون برميل يومياً.