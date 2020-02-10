شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأعلى له منذ 22 من آذار/مارس 2013 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 11 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.06% لتتداول عند 1,574.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,575.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,573.40$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 98.63 مقارنة بالافتتاحية عند 98.70.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي عكست تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.5% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية نمو 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعادة فتح المصانع والموانئ في الصين باستثناء مقاطعة هوي التي انتشر بها فيروس كورونا والذي أودى بحياة 900 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان، وذلك عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية التي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة، ومن المحتمل أن يظل عدد كبير من أماكن العمل والمدارس مغلقة وأن العديد من الموظفين سيعملون من منازلهم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في وقت لاحق اليوم خطاباً تحت عنوان "تمكين المصارف المجتمعية" في مؤتمر جمعية المصرفيين الأمريكيين لمصارف المجتمع في فلوريدا، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في جامعة ديلاوير.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، حيث من المرتقب أن يدلي باول غداً الثلاثاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي بعد غد الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.