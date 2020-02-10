شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في فلوريدا ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر في جامعة ديلاوير، وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0955 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0951، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0958، بينما حقق الأدنى له في أربعة أشهر عند 1.0943، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.0946.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 6.1 مقابل 7.6 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في وقت لاحق اليوم خطاباً تحت عنوان "تمكين المصارف المجتمعية" في مؤتمر جمعية المصرفيين الأمريكيين لمصارف المجتمع في فلوريدا، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في جامعة ديلاوير.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، حيث من المرتقب أن يدلي باول غداً الثلاثاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي بعد غد الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.