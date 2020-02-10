شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9836.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 0.9945 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.9712 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9730 والمقاومة 0.9836

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد