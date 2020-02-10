شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجد دعم قوي – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6670، حيث يظهر بعض الميل الصاعد متأثراً بقوة هذا المستوى، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي ليدعم فرص استئناف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 0.6754، مع التذكير بأن تجاوز 0.6670 سيدفع السعر إلى 0.6560 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط