شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على حافز سلبي – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل سعر عقود خام برنت تشكيل نموذج علم هابط تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، حيث ينتظم السعر داخل القناة الهابطة التي تملك أهداف سلبية تصل إلى 52.00.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 56.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط