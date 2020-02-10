شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل النموذج السلبي – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر دعم العلم الهابط المشار له في تقاريرنا الأخيرة، ليحصل على حافز سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 48.30.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 51.80 ثم 52.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق مكاسب تصل إلى 54.60 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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