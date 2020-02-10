شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم مجدداً – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للتذبذب عند الدعم المحوري 17.60، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.38 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 17.60 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد