شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الهدف الأول – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1575.90 ويستقر قربه، بانتظار التخلّص من العزم السلبي الذي يظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك والحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1611.20.

المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر 1554.10 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد