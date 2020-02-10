شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من ملامسة مستوى 1.3320 ويظهر ميلاً هابطاً مع بداية اليوم، ليبقى مستقراً داخل نموذج المستطيل الذي تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتجاوز المستوى المذكور للتوجه نحو 1.3360 الذي يمثّل هدفنا التالي.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1.3260.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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