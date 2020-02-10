شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات جانبية وضيقة النطاق مؤخراً، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 110.50 مبدئياً.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 111.50 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد