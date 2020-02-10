الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من كسر مستوى 1.2920 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة، والتي يتواجد هدفها التالي عند 1.2736.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2920 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.3010 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2810 والمقاومة 1.2980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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