شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالانخفاض – تحليل - 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليزحف تدريجياً نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.0860، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المذكور سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير والمتوسط.
بالمقابل، نشير إلى أن اختراق 1.1010 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مناطق 1.1110 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0860 والمقاومة 1.1010
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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