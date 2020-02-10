شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: انخفاض أسعار "الباذنجان والخيار " بسوق العبور 30 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عددا من أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة انخفاضا وذلك بعد توفر كميات منها بالسوق لتزيد نسبة المعروض منها عن الطلب، حيث انخفضت أسعار جميع أصناف الباذنجان والخيار بنسب وصلت الى 30 % عن بداية الشهر الجارى .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان أسعار الباذنجان والخيار شهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من المحاصيل الى السوق ، موضحا ان " القرعيات " والتي تضم البانجان بجميع اصنافه والكوسة و الخيار تأثرت مع بداية العام بموجة الصقيع التي شهدتها مصر ، حيث انها اكثر المحاصيل التي يتأثر انتاجها بالبرودة الشديدة .

وأوضح النجيب في تصريح لـ "الخليج 365 " ، أن أسعار الباذنجان تراجعت أكثر من 30 % بعد نزول المحاصيل الجديدة حيث يتراوح سعر الباذنجان البلدى بين 3 – 5 جنيهات فير حين وصل سعر الأسبوع الماضى الى أكثر من 7 جنيهات للكيلو بأسعار الجملة ، كما تراوح سعر الباذنجان الرومى بين 3 – 4 جنيهات وكان سعره قد وصل الى 7 جنيهات ، وانخفض سعر الباذنجان الأبيض الى 5 جنيهات بينما سعره وصل الى 8 جنيهات للكيلو .

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وأشار النجيب ، الى أن سعر الكوسة انخفض ليتراوح بين 3 – 5 جنيهات للكيلو في حين كان سعرها يتراوح بين 7 – 10 جنيهات للكيلو ، مضيفا ان أسعار الخيار تراجعت لتتراوح بين 3 – 5 جنيهات في حين كان السعر الأسبوع الماضى بين 5 – 8 جنيهات للكيلو .

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات بسوق التجزئة لا تتعدى 10 جنيهات لأغلى الأصناف وهى الفاصوليا بينما باقى الأصناف تتراوح بين جنيهين الى 8 جنيهات للكيلو .