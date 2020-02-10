شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع سلبية مع القلق من انتشار فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الاثنين وسط تقييم المستثمرين لانتشار فيروس كورونا عالمياً والذي أودى بحياة 900 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة على الأقل حتى الآن، وبالتزامن مع إعادة فتح المصانع والموانئ الصينية عقب قضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تم تمديدها إلى عشرة أيام.

ونود الإشارة، إلى أنه من المحتمل أن يظل عدد كبير من أماكن العمل والمدارس مغلقة وأن العديد من الموظفين في بعض المجالات سيعملون من منازلهم لحين أشعار أخر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أيضا عن الصين الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي والتي أظهرت تسارع نمو أسعار المستهلكين بصورة فاقت التوقعات ونمو أسعار المنتجين عقب ستة أشهر من الانكماش، موضحة أول نمو لها في سبعة أشهر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.38% ليخسر 6.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,725.48، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.21% ليخسر هو الأخر 49.69 نقطة ويصل إلى المستوى 23,778.29.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.40% ليخسر 15.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,884.39، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.39% ليخسر هو الأخر 11.33 نقطة ويصل إلى المستوى 2,864.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.70% ليخسر 192.93 نقطة ويصل إلى المستوى 27,211.34، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.70% ليخسر هو الأخر 15.45 نقطة ويصل إلى المستوى 2,196.50.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.93% ليخسر 109.78 نقطة ويصل إلى المستوى 11,651.10، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 6.08 نقطة ويصل إلى المستوى 7,016.50.