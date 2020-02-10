شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة اخرى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6958 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري،كما نلاحظ الضغوط السلبية على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,940 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,978 نقطة