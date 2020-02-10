شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل المؤشر لهدفه السعري المتوقع عند 10150 نقطة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10149 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 10140 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9750 نقطة.لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القليلة القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,084 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,199 نقطة