شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 47 فلس، ثم ارتفع مسجلا مستوى 48 فلس، ألا انه اغلق عند مستوى 46٫40 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذل نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 42 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.8 بينما مستوى المقاومة هو 47.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط