شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 30٫40 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 31٫30 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 28٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31٫50 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.5 بينما مستوى المقاومة هو 30.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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