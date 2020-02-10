شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولاته امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 275 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما انهى السهم الجلسة اسفل مستوى الدعم السابق عند 277 فلس، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية للوصول بالسهم لمستوى 265 فلس كمستوى أول ثم 250 فلس كمتسوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 282 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 274 بينما مستوى المقاومة هو 276 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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