الاقتصاد

بنك وربة (WARBABANK) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولاته امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 275 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما انهى السهم الجلسة اسفل مستوى الدعم السابق عند 277 فلس، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية للوصول بالسهم لمستوى 265 فلس كمستوى أول ثم 250 فلس كمتسوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 282 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 274 بينما مستوى المقاومة هو 276 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك وربة (WARBABANK) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 10-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا