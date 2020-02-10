شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول تحت الضغوط البيعية حيث اغلق امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 40 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 38 فلس كمستوى أول ثم 33 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.3 بينما مستوى المقاومة هو 40.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط